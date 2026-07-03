Localizan en Barrio Antiguo a menor con reporte de búsqueda

Alan de Jesús había sido reportado como desaparecido hace tres días tras salir de su casa, en el municipio de Ciénega de Flores

Un menor de 13 años que contaba con reporte de búsqueda por parte de sus familiares fue localizado sano y salvo por elementos de la Policía de Monterrey en calles del Barrio Antiguo, luego de permanecer varios días fuera de su hogar.

La localización de Alan de Jesús, originario del estado de Veracruz, ocurrió alrededor de las 08:50 horas de este jueves sobre el cruce de Doctor Coss y Morelos, en la zona del Barrio Antiguo.

De acuerdo con el reporte, oficiales municipales realizaban recorridos de prevención y vigilancia como parte del operativo de seguridad desplegado en el centro de Monterrey, cuando observaron al adolescente recostado sobre la banqueta, por lo que decidieron aproximarse para verificar su estado.

Durante la entrevista con los uniformados, el menor relató que había salido de su casa desde hacía tres días, luego de pedir permiso a su madre para salir a pasear con unos amigos hasta el centro de la ciudad.

Sin embargo, explicó que después de un tiempo perdió de vista a sus acompañantes y ya no supo cómo regresar a su domicilio, por lo que permaneció desorientado.

Tras recabar sus datos, los policías solicitaron información a través de la Central de Radio del C4, donde confirmaron que existía una ficha de búsqueda activa emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León desde el pasado 26 de junio, luego de que sus familiares reportaran su desaparición en el municipio de Ciénega de Flores.

Siguiendo los protocolos correspondientes para la protección de menores, el adolescente fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó bajo resguardo temporal.

Horas más tarde, Alan de Jesús fue entregado a su madre, dando aviso al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía estatal para el seguimiento del caso.

Autoridades municipales señalaron que la localización del menor se dio durante labores ordinarias de vigilancia realizadas por elementos de la corporación regiomontana.