Localizan cuerpo sin vida en parque Charco Azul

Por: Esmeralda Valdez 07 Junio 2026, 20:41 Compartir

Al arribar al sitio, los elementos de rescate confirmaron la presencia de un hombre sin signos vitales dentro del cuerpo de agua

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La movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este domingo en el Parque Ecológico Charco Azul, en el municipio de Juárez, luego del reporte de una persona sin vida localizada al interior de un cuerpo de agua. Al arribar al sitio, los elementos de rescate confirmaron la presencia de un hombre sin signos vitales dentro del cuerpo de agua. Víctima permanece sin identificar La víctima no fue identificada en el lugar; se informó que vestía una camisa en colores rojo y negro, pantalón de mezclilla y tenis negros; además, presentaba tez aperlada y barba. Al lugar acudió la policía y Protección Civil municipal junto a agentes ministeriales para las investigaciones correspondientes.