Localizan cuerpo putrefacto dentro de casas de renta

El hallazgo se registró al interior de unas viviendas localizadas en la colonia Talleres, en Monterrey, sitio al que se movilizaron autoridades

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El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado al interior de unas casas de renta ubicadas en la colonia Talleres, en el municipio de Monterrey.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Roble y José María Michelena, donde se movilizaron elementos de la Policía de Monterrey tras recibir el reporte.

Debido al estado en que fue encontrado el cadáver, las autoridades no lograron identificar a la víctima en el lugar.

Al sitio también acudieron agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias de la muerte.

Se esperaba el arribo de personal del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro, donde se le practicarán los estudios correspondientes que permitan establecer su identidad y la causa del fallecimiento.