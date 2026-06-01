Localizan cuerpo enterrado en vivienda de la colonia Industrial

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán estudios genéticos para determinar la identidad de la víctima.

Un cuerpo fue localizado enterrado en una fosa clandestina dentro de una vivienda de la colonia Industrial, al norte de Monterrey, durante un operativo encabezado por autoridades estatales y federales.

La movilización se realizó en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lima y Luis Quintanar, como parte de una investigación relacionada con una carpeta por desaparición cometida por particulares.

De acuerdo con las autoridades, el cateo derivó de trabajos de inteligencia y de una intervención previa realizada en el mismo inmueble el pasado 21 de mayo. Durante las labores de búsqueda, peritos y binomios caninos detectaron un punto sospechoso en el patio de la propiedad.

Tras varias horas de trabajo, los agentes lograron extraer un cuerpo que se encontraba sepultado de manera clandestina.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán estudios genéticos para determinar la identidad de la víctima y establecer si corresponde a alguna persona reportada como desaparecida.

La vivienda quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y localizar a los responsables.