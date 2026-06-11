Localizan cuerpo en estado de descomposición en Santa Catarina

De acuerdo con personal de Recursos Humanos de la compañía, el trabajador presentó malestares durante su jornada laboral el miércoles pasado

Un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda de la colonia Privada San Pedro, en el municipio de Santa Catarina, luego de que vecinos reportaran fuertes olores fétidos provenientes del domicilio.

El hallazgo ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Santa Clara donde elementos de Protección Civil Jaguares ingresaron tras recibir el reporte de los olores.

Al interior de una habitación ubicada al fondo de la vivienda fue encontrado el cuerpo de un hombre tendido sobre una cama y con evidentes signos de descomposición.

El fallecido fue identificado como Cirilo Rivera Amaya, de 56 años de edad, quien laboraba como soldador en una empresa ubicada sobre la avenida Félix U. Gómez. De acuerdo con personal de Recursos Humanos de la compañía, el trabajador presentó malestares durante su jornada laboral el miércoles pasado y desde el jueves dejó de acudir a trabajar.

Compañeros y personal de la empresa acudieron al domicilio al no tener noticias de él y, al percatarse de los olores provenientes de la vivienda, solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos de rescate y policías municipales confirmaron el fallecimiento, mientras que agentes ministeriales y personal del Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

Las causas de la muerte permanecen bajo investigación y serán determinadas mediante los estudios forenses que corresponden.