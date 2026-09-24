Localizan cuerpo en descomposición dentro del arroyo La Talaverna

Trabajadores de un vivero localizaron a un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición en el arroyo La Talaverna.

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en el arroyo La Talaverna, debajo de un puente vial en el municipio de Apodaca.

El hallazgo ocurrió luego de que trabajadores de un vivero, ubicado sobre el bulevar Acapulco, cerca de la avenida Gaspar Castaño, en la colonia San Miguel, reportaran a las autoridades a un hombre inconsciente. De acuerdo con el reporte, la víctima se encontraba boca abajo, con el cuerpo sobre el pavimento y la cabeza dentro del agua.

Hasta este punto se movilizaron elementos de la Policía de Apodaca y Protección Civil municipal, quienes ingresaron a la zona a la altura del vivero y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado, se estimó que tendría entre tres y cuatro días de haber fallecido.

El avanzado estado de descomposición impidió determinar en el sitio si el cuerpo presentaba huellas de violencia.

El hombre vestía un pantalón de mezclilla y una playera negra con franjas rojas.

Más tarde arribaron agentes ministeriales y elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes iniciaron con las primeras investigaciones para establecer la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte, mientras se esperaba el arribo del Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo y realizarle la autopsia correspondiente.