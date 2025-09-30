Localizan cuerpo de un hombre en el Río Pesquería, en Escobedo

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para iniciar los procedimientos forenses correspondientes, a fin de determinar la identidad del fallecido

Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre sin vida flotando en el Río Pesquería, en el municipio de Escobedo.

El hallazgo se registró en el cruce de Boulevard José López Portillo y la calle Granada, en la colonia Fernando Amilpa.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil municipal, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos especializados realizaron maniobras en el lugar para extraer el cuerpo, el cual vestía una camisa en color oscuro. Y hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para iniciar los procedimientos forenses correspondientes, a fin de determinar la identidad del fallecido y las causas de su muerte.