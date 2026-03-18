Localizan cuerpo de un hombre debajo de puente del río Pesquería

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por el lugar, quienes alertaron a las autoridades tras observar a un hombre tirado debajo del puente.

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El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en el río Pesquería, debajo del puente de las calles Zacatecas y Agua Fría.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por el lugar, quienes alertaron a las autoridades tras observar a un hombre tirado debajo del puente.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima aparenta tener entre 25 y 30 años de edad, es de tez morena, cabello corto y vestía pantalón de mezclilla.

Hasta el momento no se ha confirmado si el cuerpo presenta huellas de violencia, por lo que no se ha determinado si se trata de un hecho violento o alguna otra circunstancia.

Al sitio acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, quienes iniciaron con las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La identidad del hombre permanece sin ser confirmada.