Localizan cuerpo de mujer en el río Santa Catarina

Por: Esmeralda Valdez 23 Abril 2026, 19:22 Compartir

Elementos de seguridad municipal mantienen acordonada la zona, tanto sobre el puente atirantado como debajo de la estructura

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Una movilización policiaca se registra en el municipio de San Pedro, luego de que fuera localizada una mujer sin vida en el cauce del Río Santa Catarina. El hallazgo ocurrió a la altura de las avenidas Morones Prieto y Humberto Lobo, del lado correspondiente a San Pedro. Elementos de seguridad municipal mantienen acordonada la zona, tanto sobre el puente atirantado como debajo de la estructura, mientras realizan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades. Al sitio arribaron patrullas de la policía de San Pedro, Protección Civil de Nuevo Leon, Cruz Roja y agentes ministeriales quienes ya iniciaron con las investigaciones para determinar las causas de muerte.