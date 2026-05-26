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Localizan cuerpo de hombre que cayó al Río Salado en Vallecillo

Por: Esmeralda Valdez

25 Mayo 2026, 18:30

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Las autoridades realizaron recorridos y conformaron distintos equipos de trabajo para localizarlo, quien previamente había sido observado caer al afluente.

Localizan cuerpo de hombre que cayó al Río Salado en Vallecillo

Luego de varias horas de búsqueda, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido tras caer al Río Salado, en el municipio de Vallecillo, Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil del Estado, el hallazgo ocurrió alrededor de las 15:20 horas de este lunes, en un punto ubicado sobre la carretera a Laredo, a la altura del kilómetro 154.

La corporación informó que desde las primeras horas del día se reanudaron las labores de búsqueda, en coordinación con elementos de Protección Civil de Vallecillo y personal del grupo Axolotes de Protección Civil Nuevo León.

Las autoridades realizaron recorridos y conformaron distintos equipos de trabajo para localizar al masculino, quien previamente había sido observado caer al afluente.

En las labores participaron la Unidad 01 de Protección Civil estatal, elementos especializados del grupo Axolotes y personal municipal de Vallecillo.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima.

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