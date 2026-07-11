Localizan cuerpo de hombre con signos de violencia en Cadereyta

Al concluir las diligencias en el sitio, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la autopsia de ley

El cuerpo de un hombre con aparentes huellas de violencia fue localizado en una brecha cercana al ejido El Milagro, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

El reporte sobre una persona tirada en el lugar provocó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes al arribar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, el hombre tenía el rostro cubierto con una manta y presentaba lesiones visibles. Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer su identidad, por lo que permanece en calidad de no identificado.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento de indicios con el propósito de integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

Al concluir las diligencias en el sitio, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la autopsia de ley como parte del proceso de identificación y de la investigación correspondiente.