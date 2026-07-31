Localizan cuerpo con impactos de bala en camioneta en Linares

Una persona fue encontrada sin vida con impactos de bala dentro de una camioneta en la comunidad Gatos Güeros, en Linares; autoridades investigan el crimen.

Una persona fue localizado sin vida con impactos de bala en el interior de una camioneta en una comunidad alejada de Linares.

De acuerdo a una fuente policiaca señaló que durante la madrugada escucharon detonaciones de arma de fuego, hoy por la mañana la policía revisó y confirmó el hallazgo de un vehículo con impactos de bala y en su interior una persona sin vida.

Señalaron que se trata una camioneta Chevrolet tipo Silverado que presenta impactos de arma de fuego así como casquillos percutidos y una persona muerta que portaba chaleco táctico y con manchas hemáticas.

Informaron que fue en la comunidad conocida como Gatos Güeros donde se registró el hallazgo.

El perímetro fue acordonado por la policía local en espera de la llegada de elementos periciales y del servicio médico forense.