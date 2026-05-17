Localizan cuerpo con huellas de violencia en Santa Catarina

La zona fue acordonada por las autoridades mientras agentes ministeriales y peritos recababan evidencias para esclarecer las circunstancias del crimen

El cuerpo de una persona sin vida y con visibles huellas de violencia en el municipio de Santa Catarina.

El hallazgo se registró sobre el Libramiento Noroeste, a la altura del arroyo El Obispo, a escasos metros del Arco Vial, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y auxilio.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública municipal, quienes confirmaron la presencia del cuerpo, así como personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, que inició con las indagatorias correspondientes.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras agentes ministeriales y peritos recababan evidencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.