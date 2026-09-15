Localizan con vida a tres personas con reporte de búsqueda

La Secretaría de Seguridad de Pesquería indicó que en los tres casos se confirmó la integridad de las personas y se realizaron las diligencias correspondientes

Como resultado de las acciones de búsqueda, seguimiento e investigación, la Secretaría de Seguridad de Pesquería localizaron a tres personas que contaban con reporte de búsqueda, entre ellas dos menores de edad.

Las personas localizadas son:

- Mario Alberto Constantino, de 53 años, localizado con vida y en buen estado de salud.

- V.E.L.D., de 11 años, localizada con vida.

- A.O.M., de 15 años, localizado con vida.

Mediante labores de investigación, entrevistas, recorridos y seguimiento de información, en coordinación con la BUPE de Fuerza Civil y la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León.

En los tres casos se confirmó la integridad de las personas localizadas y se realizaron las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos.