Localizan con vida a tres personas con reporte de búsqueda

Como resultado de las acciones de búsqueda, seguimiento e investigación, la Secretaría de Seguridad de Pesquería localizaron a tres personas que contaban con reporte de búsqueda, entre ellas dos menores de edad.
Las personas localizadas son:
- Mario Alberto Constantino, de 53 años, localizado con vida y en buen estado de salud.
- V.E.L.D., de 11 años, localizada con vida.
- A.O.M., de 15 años, localizado con vida.
Mediante labores de investigación, entrevistas, recorridos y seguimiento de información, en coordinación con la BUPE de Fuerza Civil y la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León.
En los tres casos se confirmó la integridad de las personas localizadas y se realizaron las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos.