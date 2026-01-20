Localizan con vida a menor de 16 años desaparecida en Juárez

La menor había sido vista por última vez en la colonia Valle Santa Isabel hace una semana, lo que derivó en la activación de los protocolos de búsqueda

Cecilia Yaressi Parra Alanís, de 16 años, fue localizada con vida por autoridades estatales, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado 12 de enero en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La menor había sido vista por última vez en la colonia Valle Santa Isabel, sector Córdoba, lo que derivó en la activación de los protocolos de búsqueda y la difusión de su ficha oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia.

Investigación y activación de protocolos

Durante los primeros días de la búsqueda, se informó que el presunto plagio de la adolescente habría quedado registrado en cámaras de seguridad, donde se observaba un vehículo compacto en el que aparentemente viajaba la persona que se la habría llevado.

En las imágenes difundidas, se apreciaba a varias personas intentando impedir que el automóvil avanzara; sin embargo, tras varios minutos y en distintos puntos captados por otras cámaras, el vehículo huyó a alta velocidad.

Señalamientos previos de familiares

De acuerdo con familiares de la menor, se tenía la sospecha de que el presunto responsable sería un hombre mayor, con quien Cecilia presuntamente mantenía una relación.

Indicaron que un día antes de su desaparición ambos habrían sido vistos juntos y que incluso el sujeto la habría agredido físicamente, motivo por el cual se presentó la denuncia formal ante la autoridad ministerial.

Localización y situación actual del caso

Autoridades confirmaron que Cecilia Yaressi Parra Alanís fue localizada con vida; no obstante, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias ni el sitio exacto de su localización.

El caso permanece bajo reserva, conforme a los lineamientos legales, mientras continúan las investigaciones correspondientes.