Localizan con vida a los tres habitantes desaparecidos de Allende

Las personas ya se encuentran en sus domicilios en Allende y se encuentran a la espera de las autoridades para que den sus declaraciones por los hechos.

Los tres habitantes de Allende reportados como desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas fueron localizados.

Britany Paola Esquivel Oyervides de 24 años, Ivan Alejandro Oyervides Ayala de 29 años y José Luis Garza Guerra de 27 años, fueron localizados con vida, aun con algunos golpes visibles, lo que presume que estuvieron privados de su libertad desde el día sábado que perdieron comunicación con sus familiares.

Los tres pidieron ayuda en Río Bravo, Tamaulipas, de donde un familiar de ellos, acudió para trasladarlo hasta Nuevo León a sus domicilios.

Fue durante la mañana, alrededor de las 9 que llegaron a su domicilio, cada uno de ellos presentaba golpes visibles en su rostro y cuerpo.

Posterior a que llegaron con vida a tierra de Nuevo León, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron por ellos para trasladarlos a la Agencia Estatal de Investigaciones para que declaren en torno a su aparición y se retirara el reporte de búsqueda.