Localizan con vida a joven desaparecido en Ciénega de Flores

Pedro Luis, de 28 años, fue encontrado en un centro de rehabilitación en Monterrey y, según la Fiscalía, se encuentra en buen estado de salud

Un joven reportado como desaparecido desde finales de junio en Ciénega de Flores fue localizado en un centro contra las adicciones en Monterrey.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el hombre se encontraba internado y tras su hallazgo se determinó que presentaba buen estado de salud.

Identificado como Pedro Luis de 28 años, el joven refirió a la autoridad no ser víctima de algún delito.

La clínica donde permaneció ingresado, según trascendió, se ubica en el Centro de la Ciudad.

Fue el pasado 27 de junio donde se reportó la desaparición en la colonia Villas del Carrizalejo.

Desde entonces se implementó un operativo interinstitucional de localización.

El hallazgo con vida de Pedro ocurrió el sábado, por lo que se desactivó la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.