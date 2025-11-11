Localizan con vida a Jorgito, menor desaparecido en Juárez

Fueron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil quienes localizaron al menor, quien padece síndrome de Down en una brecha.

Después de horas de angustia, Jorgito, el menor desaparecido en Juárez tras salir de su domicilio, fue localizado con vida.

Fue la tarde de este domingo cuando se dio la alerta por la desaparición de un menor de 11 años identificado como Jorge Enrique Pérez Vázquez, quien fue visto por última vez en la colonia Mirador de San Antonio.

Las autoridades informaron de la localización del menor a sus padres y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Juárez para su valoración médica.

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, compartió las imágenes de una cámara de seguridad de un domicilio en donde se puede ver al menor caminando por la banqueta con una mochila en su espalda.