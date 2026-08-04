Localizan con vida a chofer reportado desaparecido en San Pedro

Autoridades informaron que el hombre, quien trabaja como chofer de una plataforma de transporte, presuntamente se ausentó por voluntad propia

La Fiscalía del Estado informó la localización con vida de Antonio de Jesús Pérez Acosta, de 37 años, quien contaba con un reporte de desaparición desde el pasado 31 de julio.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el hombre fue localizado este lunes 3 de agosto en el municipio de San Pedro.

Las autoridades señalaron que Antonio de Jesús Pérez Acosta fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez en la colonia Unidad Revolución, en el mismo municipio.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con apoyo de distintas corporaciones, la persona fue encontrada en aparente buen estado de salud.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el hombre, quien trabaja como chofer de una plataforma de transporte, presuntamente se ausentó por voluntad propia y que, hasta el momento, no existen indicios de que haya sido víctima de algún delito durante el tiempo que permaneció desaparecido.