Localizan con vida a adolescente desaparecido en Santa Catarina

Efraín Ramos Alvarado, de 15 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 22 de febrero en el municipio de Santa Catarina, fue localizado con vida la noche del domingo, informaron sus familiares.

El menor había sido visto por última vez en la colonia Bosques de la Huasteca, lo que generó una intensa movilización por parte de sus seres queridos y autoridades, quienes activaron los protocolos de búsqueda tras la denuncia formal por su desaparición.

Luego de varias horas de incertidumbre y difusión de su ficha a través de redes sociales, la familia confirmó que el adolescente fue encontrado y se encuentra a salvo.

No se detallaron las condiciones en las que fue localizado.

Sus familiares acudieron ante la Fiscalía para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que se registró su ausencia.

Con la localización del menor, se desactivaron los reportes de búsqueda, mientras las autoridades continúan con los procedimientos establecidos para estos casos.