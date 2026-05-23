Localizan casquillos frente a vivienda en Fomerrey 115

De acuerdo con testimonios de habitantes y reportes difundidos en redes sociales, se habrían escuchado alrededor de cuatro detonaciones

Una serie de detonaciones de arma de fuego generó una intensa movilización policiaca en la colonia Fomerrey 115, en la zona norte de Monterrey, donde autoridades localizaron casquillos percutidos sobre la calle Heno.



Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:30 horas en el cruce de las calles Heno y Farolillo, luego de que vecinos alertaran por disparos en el sector.



De acuerdo con testimonios de habitantes y reportes difundidos en redes sociales, se habrían escuchado alrededor de cuatro detonaciones, situación que provocó temor entre residentes del área.



Tras el reporte, varias unidades policiacas arribaron al sitio y desplegaron recorridos de búsqueda en calles aledañas y entre viviendas cercanas para tratar de ubicar evidencias o posibles afectados.



Minutos más tarde, las autoridades acordonaron la calle Heno y restringieron el paso mientras se realizaban las diligencias correspondientes.



En el lugar fueron localizados casquillos percutidos sobre la carpeta asfáltica, Horas después trascendió que una persona lesionada acudió a las inmediaciones del Hospital Universitario, identificado como Alexander de 21 años con heridas de arma de fuego presuntamente vinculado a este ataque armado.



Elementos de Fuerza Civil mantuvieron presencia en la zona mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen y alcance del ataque.