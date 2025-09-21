Localizan camioneta incendiada entre Los Ramones y Terán

Se desconoce cuánto tiempo tiene la camioneta en plena vía, pues no hubo testigos ni existen más huellas de violencia en la escena

Una camioneta fue localizada en estado de abandono y completamente incendiada en una comunidad colindante entre los municipios de Los Ramones y General Terán.

De acuerdo a testigos, señalaron que se trata de una camioneta cabina y media que está completamente calcinada y se encuentra abandonada a la altura de la comunidad el Carrizo.

No se sabe cuánto tenga de tiempo de encontrarse abandonada en el lugar, aunque testigos afirmaron que les sorprendió que la unidad completamente calcinada se encontraba en medio de la carretera y no haya más indicios de violencia.