Localizan camioneta con impactos de bala en Santa Catarina

Por: Esmeralda Valdez 16 Octubre 2026, 15:07 Compartir

La unidad fue ubicada en la colonia La Fama con perforaciones en el parabrisas, por lo que peritos inspeccionaron el sitio.

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Una camioneta con al menos cuatro impactos de bala en el parabrisas fue localizada abandonada en calles de la colonia Fama, en el municipio de Santa Catarina. El vehículo, una Infiniti en color gris, se encontraba en el cruce de las calles Bravo y 29 de Julio, donde fue ubicado por las autoridades. De manera extraoficial, trascendió que en el interior de la camioneta habría cartuchos, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Además, el vehículo presuntamente estaría relacionado con hechos delictivos registrados durante el día de ayer, sin que hasta el momento se haya precisado cuáles. Ahora, las autoridades deberán determinar el origen de los impactos de bala y en cuál hecho estuvo involucrada.