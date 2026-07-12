Localizan a una persona sin vida en cateo por secuestro en García

La movilización tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Buendía, en donde agentes ministeriales se dieron cita para los trabajos correspondientes

Un fuerte operativo de autoridades estatales se registró en el fraccionamiento Portales de Lincoln, en el municipio de García, como parte de una investigación por un presunto secuestro.

La movilización tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Buendía, en donde agentes ministeriales se dieron cita para realizar los trabajos correspondientes.

Fue durante esta intervención que en la vivienda fue localizada una persona que presuntamente se encontraba privada de la libertad y que ya no contaba con signos vitales, por lo que se requirió el apoyo de Servicios Periciales.

En las diligencias también participaron elementos del Grupo Especializado Antisecuestros, quienes realizaron el procesamiento del inmueble y el levantamiento de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado sigue con las investigaciones para poder determinar los hechos y si tienen relación con el caso del presunto secuestro.