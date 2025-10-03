Localizan a una persona calcinada en General Terán

Según información preliminar, el hombre se encontraba realizando la quema de basura y maleza cuando repentinamente sufrió de una crisis convulsiva.

Elementos de Protección Civil y la Policía Municipal atendieron el reporte de una persona calcinada en la comunidad Ejido Santa Ana Viejo. El hecho ocurrió en la quinta Mónica Alejandra, donde fue localizado el cuerpo de Natividad Hernández Gámez, de aproximadamente 55 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre realizaba la quema de basura y maleza cuando repentinamente sufrió una crisis convulsiva, lo que provocó que cayera dentro del fuego y muriera calcinado. Familiares en el lugar confirmaron la identidad de la víctima, quien padecía de este tipo de episodios de salud. Al sitio acudió personal del Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo y practicar la necropsia de ley, mientras la Agencia Estatal de Investigaciones lleva a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos. Con información de Alejandro García.