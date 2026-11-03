Localizan a niño extraviado en panteón de Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey localizaron a un niño de cuatro años que se extravió entre los pasillos del Panteón Topo Chico, durante las visitas por el Día de Muertos.
El reporte se recibió alrededor de las 15:00 horas del domingo, cuando la madre del menor solicitó ayuda a los oficiales que resguardaban el cementerio, ubicado sobre la calle Frontera.
La mujer explicó que había perdido de vista a su hijo, por lo que los policías implementaron un operativo de búsqueda al interior del camposanto.
Quince minutos después, los uniformados lograron localizar al pequeño, quien se encontraba sano y sin lesiones.
Tras el reencuentro, la madre agradeció el apoyo de los elementos municipales.
Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los visitantes a mantener vigilados a los menores de edad y tomarlos de la mano durante su estancia en los panteones.