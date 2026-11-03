VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Localizan a niño extraviado en panteón de Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

02 Noviembre 2026, 13:34

Compartir
WhatsApp

Policías de Monterrey localizaron a un niño de cuatro años que se extravió entre los pasillos del Panteón Topo Chico, luego de que su mamá lo perdió de vista

Elementos de la Policía de Monterrey localizaron a un niño de cuatro años que se extravió entre los pasillos del Panteón Topo Chico, durante las visitas por el Día de Muertos.

El reporte se recibió alrededor de las 15:00 horas del domingo, cuando la madre del menor solicitó ayuda a los oficiales que resguardaban el cementerio, ubicado sobre la calle Frontera.

La mujer explicó que había perdido de vista a su hijo, por lo que los policías implementaron un operativo de búsqueda al interior del camposanto.

Quince minutos después, los uniformados lograron localizar al pequeño, quien se encontraba sano y sin lesiones.

Tras el reencuentro, la madre agradeció el apoyo de los elementos municipales.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los visitantes a mantener vigilados a los menores de edad y tomarlos de la mano durante su estancia en los panteones.

Comentarios