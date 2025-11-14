Localizan a niñas desaparecidas en El Carmen, NL

Las tres hermanitas de 11, 6 y 2 años de edad fueron localizadas al interior de un domicilio en la colonia El Jaral en aparente buen estado de salud

Las tres hermanitas que desaparecieron tras salir de su domicilio durante la noche del lunes en Privada Los Prados, en El Carmen, fueron localizadas en la colonia de a lado.

Las niñas, reveló la Fiscalía General de Justicia, se hallaron en buen estado de salud y pasaron la noche en una vivienda del sector El Jaral.

Trascendió que las menores, de 11, 6, y 2 años, aprovecharon un momento en que se quedaron solas para huir de casa.

Fue la madre de ellas quien denunció la ausencia tras regresar y no encontrarlas.

A través de una ficha informativa se detalló que las hermanas serán sometidas a exámenes médicos físicos y psicológicos.

Por su desaparición, el Estado activó una Alerta Amber que permaneció vigente hasta las 10:00 de la mañana del martes, cuando se reportó el hallazgo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las niñas serían víctimas de maltrato infantil, sin embargo, la autoridad no lo confirmó.

Derivado del reporte se abrió una investigación para determinar el contexto y las condiciones en las que vivían las infantes.