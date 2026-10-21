Localizan a niña tras caminar sola casi 3 kilómetros en Monterrey

La menor fue detectada mientras transitaba por la vía pública y cruzaba avenidas de alto flujo vehicular, como Madero, Colón y Guerrero

Una niña de siete años fue localizada por elementos de la Policía de Monterrey luego de salir de su domicilio sin que su familia se percatara y caminar sola cerca de tres kilómetros por calles y avenidas de la ciudad.

La menor fue detectada mediante las cámaras de seguridad del C4 y el apoyo de un dron de la División Águilas, mientras transitaba por la vía pública y cruzaba avenidas de alto flujo vehicular, como Madero, Colón y Guerrero.

Los oficiales la encontraron en el cruce de Luis Mora y Alfonso Reyes, en la colonia Obrerista. La niña había salido de su vivienda, ubicada en el cruce de Héroes del 47 e Isaac Garza, en el Centro de Monterrey.

Tras recibir el reporte de la madre sobre el extravío, las autoridades le informaron que su hija ya había sido localizada y la trasladaron a las instalaciones del Parque Alamey, donde fue revisada por un médico.

La menor se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones.

Posteriormente, fue entregada al DIF Municipal para dar seguimiento al caso y realizar las investigaciones correspondientes.