Localizan a mujer sin vida sobre las vías del metro en Fundidora

La noche de este martes se registró una intensa movilización en la estación Fundidora de la Línea 1 del Metro, luego de que una mujer fue localizada sin vida sobre las vías, generando la suspensión temporal del servicio y el cierre del andén para permitir las labores de emergencia.

El reporte se emitió a las 21:00 horas, cuando personal de Protección Civil Metrorrey detectó la presencia de la femenina en el área del viaducto del lado oriente. La persona, quien viajaba sola y no ha sido identificada, presentaba múltiples lesiones que le provocaron la muerte en el sitio, según confirmaron paramédicos de la Cruz Roja.

Sus pertenencias quedaron esparcidas en el andén, mientras los equipos de rescate realizaban las primeras maniobras. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Monterrey se sumaron a las labores, junto con personal de Metrorrey que colaboró en el acordonamiento del área.

La zona fue resguardada por Fuerza Civil en espera de las autoridades ministeriales, quienes iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Como parte del protocolo, el servicio del Metro se interrumpió durante cerca de una hora, afectando a los usuarios que transitaban por ese tramo. El restablecimiento se realizó alrededor de las 21:50 horas, una vez concluido el trabajo de los equipos de emergencia. La mujer, de entre 28 y 35 años, tez morena y complexión robusta, vestía blusa gris, pantalón de mezclilla y calcetas azules.