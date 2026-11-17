La Fiscalía señaló que, a reserva de los resultados de los análisis de ADN, preliminarmente se trataría de la mujer reportada como desaparecida

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Una mujer fue localizada sin vida en un terreno baldío en el municipio de Apodaca.

El reporte se realizó desde las 14:00 horas de este lunes, en el cruce de la carretera Antiguo Camino a Agua Fría y Anillo Periférico.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Investigan si se trata de una mujer reportada como desaparecida

De acuerdo con información preliminar, la mujer podría ser María, de 43 años, quien contaba con una ficha de búsqueda activa desde el pasado 14 de noviembre.

La Fiscalía señaló que, a reserva de los resultados de los análisis de ADN, preliminarmente se trataría de la mujer reportada como desaparecida.

María fue vista por última vez el 14 de noviembre en la colonia Nova Apodaca, por lo que las autoridades habían difundido una ficha de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Sin embargo, será a través de las diligencias correspondientes que se confirme oficialmente su identidad.