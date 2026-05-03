Localizan a mujer sin vida en habitación de hotel en Monterrey

De acuerdo con una fuente cercana a las indagatorias, la mujer presentaba aparentes huellas de violencia, principalmente lesiones en el cuello

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de un motel en el centro de Monterrey movilizó a corporaciones de seguridad, en un caso que ya es investigado bajo distintas líneas, entre ellas un posible feminicidio.

Los hechos se registraron en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Reforma y Rayón, en el establecimiento identificado como “Hotel Mundo”, donde autoridades localizaron a la víctima dentro de una de las habitaciones.

De acuerdo con una fuente cercana a las indagatorias, la mujer presentaba aparentes huellas de violencia, principalmente lesiones en el cuello.

Hasta el momento, no ha sido identificada de manera oficial.

Aunque las causas de la muerte no han sido confirmadas, las autoridades no descartan que se trate de un caso de feminicidio.

En el lugar ya se encuentran agentes ministeriales y servicios periciales para las indagatorias correspondientes.