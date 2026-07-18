Localizan a mujer sin vida en brecha de Juárez

De manera preliminar, se informó que la mujer presentaba una herida en la cabeza, por lo que las autoridades investigan si se trató de un ataque

Una mujer de entre 25 y 30 años fue localizada sin vida durante la madrugada de este viernes en una brecha ubicada en el cruce de la Avenida Acueducto y la calle Montes Alpes, en la colonia Montebello, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El reporte fue recibido cerca de las 5:00 horas, lo que provocó la movilización de elementos policiacos y agentes investigadores hasta el sitio, donde confirmaron el hallazgo del cuerpo de la víctima en una zona despoblada.

De manera preliminar, se informó que la mujer presentaba una herida en la cabeza, por lo que las autoridades investigan si se trató de un ataque. La víctima vestía un short de mezclilla color negro, una blusa beige con estampados y tenis blancos; además, al momento de ser localizada sostenía un jugo en una de sus manos.

A un costado del cuerpo fue encontrada una mochila color negro, por lo que una de las líneas de investigación será establecer si la mujer se dirigía hacia su trabajo o algún otro destino cuando habría sido interceptada.

El área fue acordonada por las autoridades para permitir que peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaran la recolección de evidencias, mientras agentes investigadores recababan información para identificar a la víctima y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quedó a cargo de las indagatorias para esclarecer este crimen.