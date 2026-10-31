Localizan a mujer sin vida a un costado de la carretera a Reynosa

Una mujer fue localizada sin vida a un costado de la autopista Reynosa-Monterrey, a la altura del kilómetro 157. Autoridades investigan si fue atropellada.

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Una mujer fue localizada muerta a un costado de la carretera en dirección de Reynosa a Monterrey.

De acuerdo a la información preliminar de una fuente policíaca señaló que la movilización se registró a la altura de kilómetro 157 en dirección de Reynosa a Monterrey.

Señalaron que se trataba del cuerpo de una mujer que se encontraba en un lateral de la carretera de la autopista sin signos vitales.

El perímetro donde se registró el acontecimiento fue acordonado por elementos ministeriales Guardia nacional y de fuerza civil.

Los elementos de la agencia Estatal de investigaciones iniciaron la averiguación para determinar las causas de la muerte

Una fuente policiaca señaló que posiblemente se trata de un atropello, por lo que será investigado por las autoridades ministeriales.

En el lugar arribaron elementos de periciales para recabar indicios en el perímetro donde fue localizada la mujer sin vida y posterior el cuerpo será trasladado por personal del SEMEFO al anfiteatro.