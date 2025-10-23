Localizan a mujer reportada como desaparecida en San Pedro

Silvia Marcela fue reportada como desaparecida el 19 de octubre en la colonia Centro del municipio sampetrino tras sufrir un episodio psiquiátrico.

Confirman autoridades la localización de Silvia Marcela Leal Vivanco, reportada como desaparecida en San Pedro.

Lo anterior fue confirmado en rueda de prensa por el Fiscal General del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

La mujer de 52 años de edad que padece bipolaridad fue localizada con salud con un familiar.

Leal Vivanco fue reportada como desaparecida el 19 de octubre en la colonia Centro del municipio sampetrino tras sufrir un episodio psiquiátrico.

De acuerdo con el fiscal, la mujer se encontraba nerviosa pero con salud junto a un familiar.