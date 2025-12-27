Localizan a muerto en estado de putrefacción en General Terán

El llamado de manera anónima alertaba por la presencia del cuerpo de una persona tirado en la carretera en un área despoblada.

Una persona muerta y en estado putrefacto fue encontrada en una carretera despoblada que conecta entre General Terán y Cadereyta.

De acuerdo a una fuente policiaca, señaló que el cuerpo fue localizado en camino por Rancho El Quemado, pasando Rancho California, en una carretera que dirige a estación Vaqueros en General Terán.

La información que daba cuenta una fuente policiaca, reciben el llamado de manera anónima donde alertaban por la presencia del cuerpo de una persona tirado en la carretera en un área despoblada.

Las autoridades policiacas se dirigieron a la carretera y confirmaron el hallazgo de una persona en estado putrefacto en una curva de un camino de terracería a la altura del Rancho El Quemado por la carretera General Terán a Estación Vaqueros San Juan en Cadereyta.

Señalaron que se trataba de una persona del sexo masculino, de tez morena; de vestimenta portaba un suéter color gris, chamarra en color azul y un pantalón de mezclilla en color azul marino.

Al lugar de los acontecimientos, las autoridades de la Policía Local y Agentes Ministeriales esperaron la llegada de elementos periciales, quienes recabaron evidencias en el lugar.

La Policía Ministerial espera la autopsia de ley correspondiente para determinar las causas de la muerte.