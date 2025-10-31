Localizan a menor que escapó de casa en Monterrey

Los policías realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron informados de que la pequeña había llegado a un establecimiento ubicado en Juárez e Isaac Garza.

Una niña de 10 años que había salido de su domicilio en la zona norte de Monterrey, tras un disgusto con su madre, fue ubicada sana y salva por elementos de la Policía de Monterrey en el centro de la ciudad.

La localización ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando personal del C4 alertó a los oficiales sobre la menor extraviada, quien era buscada por sus padres.

Los policías realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron informados de que la pequeña había llegado a un establecimiento ubicado en Juárez e Isaac Garza.

Según el reporte, la niña caminó varias calles y abordó un camión urbano hasta llegar al lugar. Empleados del negocio encontraron el teléfono de la madre dentro de una bolsa que llevaba la menor y se comunicaron tanto con la familia como con las autoridades.

Minutos después, los padres arribaron al sitio, relatando que la menor salió molesta luego de que su madre le informara que suspendería sus clases de ballet y le retiraría su tableta electrónica.

La niña fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey para una revisión médica y la aplicación de los protocolos correspondientes.