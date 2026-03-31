Localizan a menor extraviado durante operativo de Semana Santa

La alerta fue canalizada de inmediato al C4, que notificó a los oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona.

Un menor de siete años fue localizado sano y salvo por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser reportado como extraviado en una plaza comercial del primer cuadro de la ciudad, durante el Operativo de Semana Santa.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:35 horas, cuando el niño se encontraba con su familia realizando compras en la Plaza Comercial Morelos.

¿Cómo ocurrió el extravío?

De acuerdo con la información recabada, el menor salió de un negocio de ropa sin que sus padres se percataran, lo que provocó que se desorientara y comenzara a caminar por el corredor comercial.

Activan protocolo de búsqueda

La movilización policial se activó gracias a la intervención de un ciudadano, quien utilizó el Tótem de Seguridad instalado en el Sendero Seguro de la plaza para solicitar apoyo.

La alerta fue canalizada de inmediato al C4, que notificó a los oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona.

Localización del menor

Los policías se trasladaron al cruce de las calles Zaragoza y Morelos, donde localizaron al menor, quien ya había recorrido varias cuadras.

Posteriormente, se dio aviso a los familiares sobre su localización y fueron trasladados a las instalaciones de la corporación para cumplir con los protocolos correspondientes y realizar la entrega formal.

Estado de salud y acciones de seguridad

Las autoridades informaron que el niño se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones.

Este hecho forma parte de las acciones implementadas dentro de la estrategia Escudo, enfocada en la prevención del delito y la protección de la ciudadanía en Monterrey.