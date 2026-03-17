Localizan a menor extraviada en Paseo Santa Lucía

La Policía de Monterrey ubicó sana a una menor de 9 años tras su extravío en Paseo Santa Lucía, luego de un operativo de búsqueda

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Una niña de nueve años de edad fue localizada sana y salva por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que fuera reportada como extraviada en el Paseo Santa Lucía, en el centro de la ciudad.

La menor se encontraba acompañada de un tío y de su abuelita cuando, en un descuido de segundos, perdieron contacto visual con ella.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:15 horas, a la altura del Museo de Historia Mexicana, dentro del corredor turístico del Paseo Santa Lucía.

Mientras realizaban labores de vigilancia, oficiales municipales recibieron un reporte de auxilio emitido desde un tótem de seguridad, el cual está enlazado directamente al C4 Monterrey.

El dispositivo se localiza en el cruce de las calles Diego de Montemayor y Riva Palacio.

Al acudir al punto, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 41 años de edad, quien se identificó como tío de la menor y explicó que la niña se había separado de ellos mientras caminaban por el paseo.

Una joven que presenció la escena decidió activar el tótem al notar la desesperación de los familiares.

Con las características físicas y de vestimenta proporcionadas, se desplegó un operativo de búsqueda en el área.

Minutos después, la menor fue ubicada dentro del Parque Fundidora, en las inmediaciones del Horno 3.

Tras confirmar su buen estado de salud, se notificó a los familiares y, posteriormente, la niña fue entregada a su familia en instalaciones de la corporación, siguiendo el protocolo correspondiente.