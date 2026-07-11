Localizan a menor de 17 años tras casi cinco días de búsqueda

La Fiscalía no ha dado a conocer los motivos por los que la adolescente decidió abandonar su hogar. No fue víctima de algún delito.

Tras casi cinco días de haber sido reportada como desaparecida, Ximena Wendoly de la Paz Rodríguez, de 17 años de edad, fue localizada sana y salva en el municipio de Apodaca, mismo lugar donde se reportó su desaparición.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas informó que la menor fue encontrada durante el jueves 9 de julio, por lo que su ficha de búsqueda ya fue desactivada.

De acuerdo con las autoridades, tras ser localizada se le practicó una entrevista asistida, en la que la joven manifestó que se ausentó por voluntad propia y que durante el tiempo que permaneció fuera de su domicilio no fue víctima de algún delito.

Ximena Wendoly había sido vista por última vez en calles de la colonia Las Palmas, en el municipio de Apodaca, lo que derivó en la activación de los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades y la difusión de su ficha de localización.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer los motivos por los que la adolescente decidió abandonar su hogar, aunque confirmó que ya se encuentra a salvo y bajo resguardo de sus familiares.

La adolescente presenta aparentemente buen estado de salud.