Localizan a menor con reporte de búsqueda en Guadalupe

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la niña se había ausentado de su domicilio luego de un problema familiar

Una menor de edad que contaba con un reporte oficial de búsqueda fue localizada sana y salva por elementos de la División Especializada de Búsqueda.

Reporte ciudadano permitió ubicar a la menor

La movilización se originó tras un reporte realizado al número de emergencias 911, donde una ciudadana informó que durante la madrugada brindó resguardo a una niña que deambulaba sola por calles de la colonia Dos Ríos.

Al tener conocimiento de que existía una ficha de búsqueda activa, la mujer solicitó el apoyo de las autoridades para garantizar la seguridad de la menor.

Tras recibir el reporte, los agentes especializados acudieron al domicilio señalado, confirmaron la identidad de la niña y procedieron a su resguardo.

Posteriormente, la menor fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe para recibir una valoración médica y dar seguimiento a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la niña se había ausentado de su domicilio luego de un problema familiar.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, la menor fue entregada a sus familiares.