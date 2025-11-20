Localizan a Kimberly menor que salió de su casa tras jugar Roblox

La madre de la menor confirmó que su hija regresó por su propia cuenta a su domicilio alrededor de las 22:40 horas de este lunes.

La adolescente, que fue reportada como desaparecida en Escobedo, regresó a su domicilio y ya acudió a clases con normalidad.

Kimberly Viridiana, de 14 años de edad, fue vista por última vez en la colonia Palmiras Residencial, en el sector Álamo.

De acuerdo con su madre, Silvia Sharon Montes Falcón, de 29 años, el viernes 14 de noviembre regresó de trabajar a su domicilio, pero su hija no se encontraba.

Entonces mencionó que su hija tenía comunicación a través del juego Roblox con un hombre identificado solamente como Rafael y originario de la Ciudad de México, por lo que se pensó que la menor podía estar en peligro.

Días después de que se compartió la ficha de búsqueda emitida por la Agencia Estatal de Investigaciones, la madre de la menor confirmó que su hija regresó por su propia cuenta a su domicilio alrededor de las 22:40 horas de este lunes.

Según la mujer, Kimberly la llamó por teléfono al mediodía y le dijo que llegaría a su domicilio hasta en la noche y así lo cumplió.

Trascendió que la menor se encontraba presuntamente en el estado de Tamaulipas, pero se desconoce si estaba acompañada del hombre que conoció en el videojuego.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias de la desaparición de la menor o si fue víctima de algún delito.