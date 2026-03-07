Localizan a jóvenes desaparecidos en Escobedo con droga

Asimismo, de manera preliminar, se informó que ambos presentan buen estado de salud, a reserva de examen médico y no se precisaron detalles sobre la detención.

Los dos adolescentes que contaban con reporte de búsqueda activo emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado fueron localizados, como resultado de trabajos estratégicos de inteligencia e investigación.

De acuerdo con la información oficial, la acción operativa permitió ubicar a los menores en el municipio de Los Herrera, donde se encontraban acompañados por tres adultos presuntamente vinculados a un grupo delictivo con presencia nacional.

Ubican a adolescentes con reporte de búsqueda activo

Durante la intervención, los elementos estatales detectaron que las personas que acompañaban a los menores intentaban evadir a la autoridad, por lo que procedieron a realizar la revisión correspondiente.

Las autoridades informaron que los adolescentes contaban con reporte de búsqueda activo, por lo que se implementaron los protocolos establecidos para su localización y resguardo.

Identifican a tres adultos durante el operativo

Los adultos fueron identificados como Roberto N., de 42 años de edad; Cecilio N., de 68 años; y Lourdes N., de 19 años.

De acuerdo con el informe, entre sus pertenencias presuntamente poseían más de un centenar de diversas dosis de narcóticos, además de varios objetos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

Aseguran narcóticos y objetos conocidos como “ponchallantas”

Tras la revisión, los oficiales aseguraron las sustancias y objetos mencionados, por lo que los adultos fueron considerados probables responsables de hechos ilícitos.

La intervención se desarrolló de forma precisa y estratégica, y de acuerdo con la autoridad no se registraron riesgos para terceros, privilegiando en todo momento la integridad de los jóvenes localizados.

Los adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme a la investigación correspondiente.

En tanto, los adolescentes fueron canalizados a la instancia competente para su atención integral, siguiendo los protocolos de protección vigentes establecidos para este tipo de casos.