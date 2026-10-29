Localizan a joven sin vida en hospital del IMSS en Santa Catarina

Tras recibir el aviso de una persona inconsciente, los rescatistas acudieron al sitio y encontraron al joven acostado boca arriba

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Un joven de 20 años fue localizado sin vida en el área donde se construye el nuevo hospital del IMSS, en el sector de Sendero de la Huasteca, en Santa Catarina.

El fallecido fue identificado como Adrián Ibáñez Ibáñez, originario del estado de Puebla.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio, tras recibir el aviso de una persona inconsciente, los rescatistas acudieron al sitio y encontraron al joven acostado boca arriba.

Al realizarle una revisión, confirmaron que no presentaba signos vitales y que tenía rigidez corporal.

Al lugar acudieron elementos de rescate, Cruz Roja y policías para atender el reporte.

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento ni las posibles causas de la muerte.