Localizan a joven muerto en el municipio de García 

Encuentran a un hombre muerto con signos de violencia en García; era un joven de 25 a 30 años en calles de la cabecera municipal

Tras el hallazgo de un hombre sin vida y con aparentes signos de violencia, autoridades se movilizaron hasta el municipio de García.

El cuerpo, que pertenecía a un joven de entre 25 y 30 años, fue localizado entre las calles General Treviño y Dr. Jesús Fernández, en la cabecera municipal.

De manera preliminar, se informó que la víctima presentaba el rostro visiblemente golpeado, heridas por arma blanca en el cuello y hombro, y tenía una toalla cubriéndole la cabeza.

Elementos del Ejército Mexicano y de la policía municipal acudieron al sitio para acordonar el área, mientras agentes ministeriales, junto a personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad del fallecido ni se han dado a conocer posibles líneas de investigación.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el caso.