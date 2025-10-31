Localizan a joven desaparecida tras salir de la Prepa 15 Florida

Cuando los oficiales avisaron a los padres, la madre acudió de inmediato y abrazó a su hija entre lágrimas, aliviada de que estuviera bien.

Una joven de 15 años que había sido reportada como desaparecida fue localizada sana y salva la noche del miércoles por elementos de la Policía de Monterrey.

Durante la tarde, la menor salió de clases en la Preparatoria No. 15 Florida, de la UANL, pero no regresó a su casa, lo que preocupó a sus padres, quienes difundieron su búsqueda en redes sociales y medios de comunicación.

Al recibir el reporte, la Policía de Monterrey se coordinó con directivos de la preparatoria y con los familiares de la estudiante para iniciar su localización.

Cerca de las 20:30 horas, los oficiales encontraron a la adolescente en una plaza cercana al plantel. Según se informó, la joven caminó durante varias horas por diferentes calles y terminó desorientada, sin saber cómo volver a su domicilio.

Cuando los oficiales avisaron a los padres, la madre acudió de inmediato y abrazó a su hija entre lágrimas, aliviada de que estuviera bien.

Finalmente, la menor fue llevada a las instalaciones de la Policía de Monterrey para una revisión médica y después fue entregada a su familia.