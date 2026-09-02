Localizan a hombre sin vida sobre la carretera a Nuevo Laredo

Un hombre de entre 29 y 35 años fue localizado sin vida en la carretera a Nuevo Laredo, con golpes y aparentes huellas de violencia.

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este martes sobre la carretera a Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 26, frente al Parque Industrial Nacional I, en el municipio de Salinas Victoria.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando elementos de Fuerza Civil realizaban recorridos preventivos por esta importante vía de comunicación.

Los oficiales localizaron sobre el acotamiento el cuerpo de un hombre de entre 29 y 35 años, quien presentaba diversos golpes y aparentes huellas de violencia, por lo que procedieron a asegurar el perímetro y solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes.

Entre las primeras hipótesis no se descarta que el hombre pudiera haber sido atropellado durante las horas previas y que, tras el impacto, hubiera quedado sobre el área lateral de la carretera. Sin embargo, esta versión tendrá que ser confirmada o descartada mediante los peritajes.

Elementos de la Guardia Nacional también acudieron al sitio para brindar apoyo y resguardar la zona.

Las diligencias provocaron el cierre de al menos dos carriles de la circulación de sur a norte, en dirección hacia Ciénega de Flores, mientras se realizaban las labores correspondientes en el lugar.

Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, mientras que agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron las indagatorias para establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias exactas de su muerte.