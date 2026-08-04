Localizan a hombre sin vida sobre banqueta en Guadalupe

El hombre fue localizado inconsciente sobre avenida Santa Cruz; testigos señalaron que el deceso podría haber sido por causas naturales

Un hombre fue localizado sobre la banqueta de la avenida Santa Cruz, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona que transitaban por el lugar observaron al hombre inconsciente y dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

El cuerpo quedó tendido al exterior de una vulcanizadora, por lo que elementos de la Policía de Guadalupe acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento.

Hasta el momento se desconoce las causas del deceso; sin embargo, testigos en el lugar apuntan a que fue natural.

La víctima, cuya identidad no ha sido establecida, vestía pantalón de mezclilla, camisa de rayas, gorra blanca y portaba un cinto vaquero.

La zona fue acordonada por policías municipales y agentes ministeriales, quienes resguardaron el área mientras esperan la llegada de Servicios Periciales.