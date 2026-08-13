Localizan a hombre sin vida en vivienda abandonada

El hallazgo ocurrió en un domicilio de la colonia Bella Vista, donde fue reportada la presencia de una persona aparentemente en situación de calle.

Un hombre fue localizado sin vida al interior de una vivienda aparentemente abandonada, en la colonia Bella Vista, en el municipio de Monterrey.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Bustamante y Luis Mora, donde fue reportada la presencia de una persona aparentemente en situación de calle.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado de manera oficial.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, quienes aseguraron y resguardaron el área para evitar la alteración de posibles indicios.

Posteriormente, agentes ministeriales se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias y el levantamiento de indicios en el inmueble.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar la causa del fallecimiento y avanzar con su identificación.