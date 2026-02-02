Localizan a hombre sin vida en terreno baldía en García

En el lugar se localizaron indicios balísticos, incluyendo casquillos percutidos y cartuchos hábiles, por lo que el ataque pudo haber ocurrido en el mismo sitio

Un hombre fue localizado sin vida, presuntamente con impactos de arma de fuego, en un predio baldío de la colonia Villas de Alcalí, en el municipio de García, durante este domingo, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y auxilio.

¿Dónde ocurrió el hallazgo?

De acuerdo con reportes preliminares, el hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Ferberita y Granate, luego de que testigos alertaran a las autoridades tras observar a una persona tirada entre la maleza. Al arribar, los cuerpos de auxilio confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Descripción de la víctima

La identidad de la víctima no ha sido confirmada de manera oficial. De forma extraoficial, se informó que vestía una sudadera gris con azul y pantalón de mezclilla azul, además de que presuntamente solo portaba un tenis al momento del hallazgo.

Indicios balísticos y presunción del ataque

En el lugar fueron localizados diversos indicios balísticos, incluyendo casquillos percutidos y cartuchos hábiles, por lo que se presume que el ataque ocurrió en el mismo sitio donde fue encontrado el cuerpo.

Acciones de las autoridades

La zona fue acordonada para permitir las labores periciales y el levantamiento de indicios, mientras el cuerpo fue trasladado para la práctica de necropsia de ley, con el fin de determinar las causas del fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, mientras que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones quedaron a cargo de las indagatorias correspondientes.