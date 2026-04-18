Localizan a hombre sin vida en paso a desnivel de Bernardo Reyes

Para esclarecer lo ocurrido, las autoridades analizarían cámaras de videovigilancia del C4 municipal y recabarían otros indicios en la zona.

Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada a escasos metros del Puente Rube, en el paso a desnivel de la avenida Bernardo Reyes y Ruiz Cortines, en la colonia Bella Vista, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue atendido inicialmente como un presunto atropello, luego de que se informara sobre una persona tirada en el área de circulación vehicular.

Sin embargo, tras la llegada de las autoridades y las primeras indagatorias en el sitio, surgió la línea de investigación de que la víctima pudo haber caído desde la parte alta de la estructura y quedar sin vida en las inmediaciones del desnivel.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el hombre no presentaba huellas visibles relacionadas con un atropellamiento, por lo que una de las hipótesis es una posible caída accidental o por causas aún no determinadas.

Para esclarecer lo ocurrido, las autoridades analizarían cámaras de videovigilancia del C4 municipal y recabarían otros indicios en la zona.

La víctima no fue identificada en el lugar. Vestía camisa gris y pantalón de mezclilla.

Debido a las labores periciales y al levantamiento de evidencias, el paso a desnivel permaneció cerrado parcialmente mientras concluían las diligencias correspondientes.